Calciomercato Milan, le strategie rossonere per rivoluzionare il reparto offensivo tra obiettivi e conferme

Calciomercate Milan, la dirigenza di via Aldo Rossi pianifica le mosse estive per consegnare al tecnico livornese un nuovo centravanti di peso

Il futuro del Milan si gioca su due binari paralleli che intrecciano i risultati del campo con le strategie di rafforzamento societario. La questione più urgente da risolvere riguarda la conformazione del pacchetto avanzato per la prossima stagione, un vero e proprio rompicapo che la dirigenza dovrà sciogliere nei prossimi mesi. Come viene sottolineato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono numerosi i nodi contrattuali e tecnici che caratterizzeranno la prossima sessione di trasferimenti estiva.

Il mancato approdo a Milano di Jean-Philippe Mateta, il possente attaccante francese del Crystal Palace che era stato seguito con forza durante l’inverno, suggerisce che la società sia intenzionata a compiere un investimento importante in estate. L’obiettivo primario è quello di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri, l’allenatore toscano plurititolato noto per la sua gestione pragmatica del gruppo, un numero 9 di caratura internazionale capace di garantire una dote costante di reti.

Attualmente, regna una forte incertezza sulla permanenza di diversi elementi della rosa. Rimangono infatti in bilico le posizioni di Niclas Fullkrug, il centravanti tedesco strutturato fisicamente e abile nel gioco aereo, di Santiago Gimenez, il giovane predatore d’area messicano dotato di grande senso della posizione, e di Christopher Nkunku, l’attaccante francese tecnico e versatile capace di agire su tutto il fronte offensivo.

Per quanto riguarda i pilastri della squadra, le intenzioni del club meneghino sarebbero quelle di non privarsi di Rafael Leao, l’esterno portoghese devastante palla al piede e principale fonte di imprevedibilità, e di Christian Pulisic, il trequartista statunitense diventato fondamentale per gli equilibri tattici del Diavolo. Tuttavia, le dinamiche delle trattative possono spesso prendere direzioni inaspettate e particolari, rendendo difficile dare per scontata la loro incedibilità assoluta di fronte a scenari di mercato imprevedibili. La sfida per i rossoneri sarà quella di costruire un attacco equilibrato e letale per tornare ai vertici della competizione.

