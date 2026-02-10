Connect with us

News

Caso Mateta, l’attaccante ha deciso che non si opererà al ginocchio: consultati ben quattro specialisti

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

1 ora ago

on

By

WhatsApp Image 2026 01 30 at 13.01.25

Caso Mateta, l’attaccante francese, cercato dal Milan, ha deciso di non operarsi al ginocchio: ecco tutti i dettagli

Il mancato trasferimento di Jean-Philippe Mateta al Milan durante la sessione di gennaio ha finalmente una spiegazione medica dettagliata. Secondo quanto rivelato da Le Parisien, il centravanti del Crystal Palace ha vissuto mesi complicati a causa di un infortunio al ginocchio che ne ha condizionato il rendimento e fatto saltare il passaggio in rossonero, operazione che era pronta a decollare sulla base di oltre 30 milioni di euro.

Il tecnico delle Eagles, Oliver Glasner, aveva già lanciato l’allarme sottolineando come il classe ’97 giocasse «da due mesi e mezzo con un ginocchio gonfio». Questo problema fisico, rilevato durante i test clinici, ha spinto il club di via Aldo Rossi a frenare, lasciando il giocatore a Londra. Tuttavia, dopo aver «consultato quattro specialisti diversi», Mateta ha deciso di seguire una terapia conservativa, scartando l’ipotesi di finire sotto i ferri per non compromettere la stagione.

Caso Mateta, la corsa contro il tempo per convincere Deschamps

La scelta di non operarsi è dettata dalla ferma volontà del giocatore di partecipare alla spedizione iridata, un obiettivo complicato data l’agguerrita concorrenza nel reparto avanzato della Francia.

Il sogno del Mondiale resta vivo, ma la strada è in salita. Mateta dovrà infatti vedersela con una lista lunghissima di stelle: «Mbappé, Olise, Cherki, Ekitike, Dembélé, Doué e Barcola sembrano attualmente i favoriti». A questi si aggiungono altri calibri pesanti come Thuram e Nkunku, rendendo indispensabile per l’attaccante un ritorno in campo immediato e da protagonista con la maglia del Crystal Palace per attirare nuovamente l’attenzione del CT Deschamps.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Nkunku Nkunku
Ultimissime Milan2 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: l’intervista di Nkunku alla Gazzetta dello Sport. Intanto si fa il punto sugli infortunati

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

pastore pastore
Esclusive3 giorni ago

Pastore spiega: «Fullkrug giocatore importante, al Milan si dovrebbe ascoltare di più lui. Calendario? Non credo sia un problema. E sul derby penso che…» – VIDEO

Giuseppe Pastore è intervenuto in esclusiva su Calcionews24 per commentare la stagione del Milan e la lotta scudetto. Le sue...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×