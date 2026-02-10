Caso Mateta, l’attaccante ha deciso che non si opererà al ginocchio: consultati ben quattro specialisti

Caso Mateta, l’attaccante francese, cercato dal Milan, ha deciso di non operarsi al ginocchio: ecco tutti i dettagli

Il mancato trasferimento di Jean-Philippe Mateta al Milan durante la sessione di gennaio ha finalmente una spiegazione medica dettagliata. Secondo quanto rivelato da Le Parisien, il centravanti del Crystal Palace ha vissuto mesi complicati a causa di un infortunio al ginocchio che ne ha condizionato il rendimento e fatto saltare il passaggio in rossonero, operazione che era pronta a decollare sulla base di oltre 30 milioni di euro.

Il tecnico delle Eagles, Oliver Glasner, aveva già lanciato l’allarme sottolineando come il classe ’97 giocasse «da due mesi e mezzo con un ginocchio gonfio». Questo problema fisico, rilevato durante i test clinici, ha spinto il club di via Aldo Rossi a frenare, lasciando il giocatore a Londra. Tuttavia, dopo aver «consultato quattro specialisti diversi», Mateta ha deciso di seguire una terapia conservativa, scartando l’ipotesi di finire sotto i ferri per non compromettere la stagione.

Caso Mateta, la corsa contro il tempo per convincere Deschamps

La scelta di non operarsi è dettata dalla ferma volontà del giocatore di partecipare alla spedizione iridata, un obiettivo complicato data l’agguerrita concorrenza nel reparto avanzato della Francia.

Il sogno del Mondiale resta vivo, ma la strada è in salita. Mateta dovrà infatti vedersela con una lista lunghissima di stelle: «Mbappé, Olise, Cherki, Ekitike, Dembélé, Doué e Barcola sembrano attualmente i favoriti». A questi si aggiungono altri calibri pesanti come Thuram e Nkunku, rendendo indispensabile per l’attaccante un ritorno in campo immediato e da protagonista con la maglia del Crystal Palace per attirare nuovamente l’attenzione del CT Deschamps.