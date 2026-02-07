Mateta Milan, trattativa mai iniziata? La rivelazione che smonta la telenovela: Allegri aveva altri piani. I dettagli

Mateta Milan, trattativa mai iniziata? Allegri aveva altri piani per l’attacco dei rossoneri e una rivelazione apre a questo scenario

Jean-Philippe Mateta non era l’attaccante che Massimiliano Allegri sognava per rinforzare il reparto offensivo del Milan. È questo il retroscena cruciale emerso nei giorni successivi alla chiusura del calciomercato invernale, durante il quale il centravanti francese è stato a un passo dal vestire la maglia rossonera.

La trattativa, infiammata nelle ultime ore della sessione, sembrava destinata alla fumata bianca, con il giocatore che si era addirittura sottoposto a visite mediche mentre i club limavano i dettagli. Proprio quegli esami, tuttavia, hanno fatto suonare l’allarme: i problemi evidenziati al ginocchio del giocatore, che necessiterà di un intervento chirurgico, hanno portato al collasso dell’affare.

Ma oltre alle questioni cliniche, c’era una perplessità tecnica di fondo. Come riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, sebbene la dirigenza rossonera seguisse Mateta da tempo e avesse provato ad anticipare a gennaio un colpo inizialmente programmato per l’estate, l’allenatore non era pienamente convinto. Allegri aveva in mente profili diversi per il ruolo di numero 9 e non considerava il francese la scelta ideale su cui puntare.

Pur non opponendo un veto insormontabile, la freddezza del tecnico livornese ha pesato. Questa combinazione di dubbi fisici e tecnici ha chiuso definitivamente la porta: il mancato arrivo di gennaio non sarà un semplice rinvio. Secondo Moretto, il discorso è chiuso anche in vista della prossima estate: Mateta non sarà un giocatore del Milan.

