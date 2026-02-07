Connect with us

Calciomercato

Mateta Milan, trattativa mai iniziata? La rivelazione che smonta la telenovela: Allegri aveva altri piani. I dettagli

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

44 minuti ago

on

By

WhatsApp Image 2026 01 30 at 13.01.26

Mateta Milan, trattativa mai iniziata? Allegri aveva altri piani per l’attacco dei rossoneri e una rivelazione apre a questo scenario

Jean-Philippe Mateta non era l’attaccante che Massimiliano Allegri sognava per rinforzare il reparto offensivo del Milan. È questo il retroscena cruciale emerso nei giorni successivi alla chiusura del calciomercato invernale, durante il quale il centravanti francese è stato a un passo dal vestire la maglia rossonera.

La trattativa, infiammata nelle ultime ore della sessione, sembrava destinata alla fumata bianca, con il giocatore che si era addirittura sottoposto a visite mediche mentre i club limavano i dettagli. Proprio quegli esami, tuttavia, hanno fatto suonare l’allarme: i problemi evidenziati al ginocchio del giocatore, che necessiterà di un intervento chirurgico, hanno portato al collasso dell’affare.

Ma oltre alle questioni cliniche, c’era una perplessità tecnica di fondo. Come riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, sebbene la dirigenza rossonera seguisse Mateta da tempo e avesse provato ad anticipare a gennaio un colpo inizialmente programmato per l’estate, l’allenatore non era pienamente convinto. Allegri aveva in mente profili diversi per il ruolo di numero 9 e non considerava il francese la scelta ideale su cui puntare.

Pur non opponendo un veto insormontabile, la freddezza del tecnico livornese ha pesato. Questa combinazione di dubbi fisici e tecnici ha chiuso definitivamente la porta: il mancato arrivo di gennaio non sarà un semplice rinvio. Secondo Moretto, il discorso è chiuso anche in vista della prossima estate: Mateta non sarà un giocatore del Milan.

LEGGI ANCHE – Ultimissime calciomercato Milan | Trattative | Ultim’ora

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Gatti Juve Fiorentina Gatti Juve Fiorentina
Ultimissime Milan2 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Moretto svela il retroscena sull’attacco. Gatti resta il preferito per la difesa

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Pizzul Pizzul
News11 mesi ago Redazione Milannews24

Morte Pizzul, la voce storica del calcio italiano e i suoi inizi: «In ritardo alla mia prima telecronaca…» – VIDEO

Morte Pizzul, storica intervista allo storico telecronista italiano scomparso nella giornata di oggi: il ricordo – VIDEO Nel giorno della...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×