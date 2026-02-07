Mercato Milan, Moretto parla così, sul suo canale Youtube, di Dusan Vlahovic e dei motivi che hanno fatto sfumare l’affare Mateta

Il calciomercato invernale del Milan si è chiuso con un colpo di scena: il mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta. Sebbene i problemi fisici al ginocchio, emersi durante le visite mediche, abbiano giocato un ruolo decisivo, esiste un retroscena tecnico legato a Massimiliano Allegri. Secondo il giornalista Matteo Moretto, l’allenatore toscano non era affatto convinto dell’operazione, non considerando il francese il profilo ideale per il suo scacchiere tattico.

Mercato Milan, le ragioni della bocciatura tecnica

Oltre ai dubbi sulla tenuta fisica, Allegri ha espresso riserve sulle caratteristiche dell’attaccante. Moretto ha chiarito che «Massimiliano Allegri aveva detto di no, o comunque non era totalmente d’accordo» sull’ingaggio di Mateta, poiché «non lo considerava l’attaccante giusto su cui puntare». In sostanza, il giocatore non è mai stato una priorità per il tecnico, che preferirebbe profili differenti per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Con il capitolo Mateta definitivamente chiuso — il club ha già confermato che non ci saranno nuovi tentativi a giugno — il Milan sposta lo sguardo sulla sessione estiva. Allegri e la dirigenza cercheranno un centravanti che si sposi meglio con le idee dell’allenatore. Tra i nomi che circolano con insistenza c’è quello di Dusan Vlahovic, che resta un «chiodo fisso» per il futuro attacco rossonero, specialmente se si riuscirà a trovare l’incastro economico giusto.

