Mateta Milan, clamoroso retroscena! Allegri contrario all’arrivo del francese? La ricostruzione

25 minuti ago

Mateta Milan, spunta un importante retroscena: Massimiliano Allegri non era del tutto convinto dall’arrivo dell’attaccante francese

Il naufragio della trattativa per Jean-Philippe Mateta non è stato solo un incidente di percorso legato a un menisco fragile. Dietro il “gran rifiuto” dell’ultimo giorno di mercato emerge una verità tattica e gerarchica molto più profonda. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, il destino del francese era segnato ben prima dell’esito delle visite mediche: Massimiliano Allegri non era convinto.

Mateta Milan, i motivi del “no” definitivo

La vicenda Mateta si chiude con una sentenza che non lascia spazio a interpretazioni per il prossimo futuro:

  • Non era la prima scelta: Allegri aveva espresso forti perplessità sull’acquisto dell’attaccante del Crystal Palace. Il tecnico toscano non lo considerava il profilo ideale su cui costruire l’attacco del futuro, preferendo caratteristiche diverse per il suo scacchiere tattico.
  • Nessun ritorno di fiamma: Se dopo i test medici di gennaio si era ipotizzato un possibile assalto estivo (previa operazione al ginocchio), Moretto gela ogni speranza: “Mateta non vestirà la maglia del Milan nemmeno in estate”. Il capitolo è ufficialmente archiviato.
  • Potere ad Allegri: Questa decisione conferma quanto anticipato da Andrea Ramazzotti: per l’estate 2026, Allegri vuole avere l’ultima parola sui nomi e non solo sui profili. Il veto su Mateta libera spazio (e budget) per obiettivi che godono della totale stima del mister, come il sogno Vlahovic.

Cosa cambia per il mercato estivo

Con Mateta fuori dai giochi, il Milan si trova ora con una strategia chiara:

  1. Valutazione Füllkrug: Il “Panzer” ha tempo fino a giugno per convincere Allegri che i 5 milioni del riscatto siano l’investimento giusto per il ruolo di vice-bomber.
  2. Caccia al Top Player: La dirigenza cercherà un numero 9 che sposi al 100% i desiderata di Max, un giocatore capace di spostare gli equilibri in Champions League senza dubbi fisici o tattici.
