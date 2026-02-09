Serie A Femminile, il Milan sfiora l’impresa ma cade di misura contro la Roma: la classifica aggiornata

Serie A Femminile: le rossonere disputano una gara di grande sacrificio nel big match della tredicesima giornata, cedendo il passo alla capolista

Il tredicesimo turno della Serie A Women Athora 2025/26 si chiude con un boccone amaro per il Milan, protagonista della sfida più attesa del weekend. La squadra rossonera è uscita sconfitta dal Tre Fontane per 1-0, al termine di una partita combattuta che ha visto le ragazze guidate da Suzanne Bakker — allenatrice olandese che predilige un gioco organizzato e una difesa solida — restare in gara fino all’ultimo istante.

La cronaca del match

La resistenza del club di via Aldo Rossi si è interrotta solo al 66’, quando Valentina Bergamaschi, duttile esterno della Nazionale dotata di grande corsa, ha trovato la via del gol per la formazione di casa. La rete dell’ex ha spezzato l’equilibrio di un incontro che il Milan stava interpretando con ordine, limitando le folate offensive della squadra allenata da Alessandro Spugna, tecnico esperto nella gestione del possesso palla. Nonostante i tentativi di recupero, il risultato non è più cambiato, lasciando le rossonere a mani vuote in questa trasferta capitolina.

I risultati e la classifica

Mentre il Milan deve fare i conti con questa battuta d’arresto, il resto della domenica ha visto i successi dell’Inter (3-0 sulla Fiorentina) e del Napoli, che ha superato la Ternana per 3-1. In virtù di questi punteggi, la Roma consolida la sua leadership portandosi a 32 punti, mentre le nerazzurre restano la prima inseguitrice a quota 27, seguite dalla Juventus a 26. Per il Milan, il prossimo turno rappresenterà l’occasione immediata per riscattarsi e riprendere la scalata in una classifica che vede le distanze ai vertici ancora molto serrate.