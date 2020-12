Rinnovo Calhanoglu: il turco ha abbassato le pretese ma la trattativa…

Rinnovo Calhanoglu: il turco avrebbe abbassato le pretese. Inizialmente chiedeva non meno di 7 milioni, ora ne vorrebbe…

Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera in edicola questa mattna, Hakan Calhanoglu avrebbe abbassato le pretese sull’accordo del rinnovo di contratto.

Inizialmente il turco chiedeva non meno di 7 milioni di euro netti all’anno, ora la proposta si sarebbe abbassata a 5 milioni. I rossoneri sarebbero pronti a spingersi massimo a 4, dunque, per il momento la trattativa resta complessa e in standby, in attesa di ulteriori sviluppi.