Rinnovo Calhanoglu: “ottimismo” non significa accordo trovato

L’ottimismo riscontrato dopo l’incontro tra l’agente di Calhanoglu e il Milan non deve illudere: non c’è ancora un accordo

Dopo la visita dell’agente di Hakan Calhanoglu ieri a Casa Milan, filtra cauto ottimismo in casa rossonera riguardo al possibile rinnovo del fantasista turco. A voler fare chiarezza però la positività filtrata dagli uffici di via Aldo Rossi non lascia trasparire imminenti colpi di scena ma, piuttosto, la volontà da ambo le parti di collaborare in cerca di una soluzione che convenga a entrambi.

Calhanoglu e il suo entourage non hanno infatti abbassato le richieste (5 milioni di euro) che il Milan, al momento, non è interessato ad accontentare.