Rinnovi Maldini e Massara, Sugoni: «Domani la giornata giusta»

Durante il suo intervento su Sky Sport 24, Alessandro Sugoni ha parlato della situazione contrattuale di Maldini e Massara:

«Non è una sorpresa, né una cosa inattesa: dopo il suo compleanno (di Maldini, ndr), domani o nelle prossime ore, arriverà questa famosa firma sul contratto per lui e Frederic Massara. Il contratto è in scadenza giovedì 30, questa sarà la settimana dei rinnovi: in particolare domani dovrebbe essere il giorno giusto. Arriverà anche questa ufficializzazione»