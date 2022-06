L’agente di Kvaratskhelia ha rilasciato un’intervista, svelando questo retroscena sul trasferimento mancato al Milan

Khvicha Kvaratskhelia diventerà un giocatore del Napoli. In passato, però, anche il Milan aveva chiesto informazioni: a rivelarlo è stato il suo agente, Mamuka Jugeli, in una intervista in Georgia con Nobel Arustamyan.

PAROLE – «Avevamo un pre-accordo con la Juventus, ma poi Paratici è andato via al Tottenham. Se non fosse andato via, Khvicha oggi sarebbe della Juventus. Voleva portarlo anche in Premier League ma in prestito e a noi non interessava. Anche il Milan aveva chiesto informazioni ma solo il Napoli si è mosso concretamente».