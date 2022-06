Tra nomi in cima alla lista per il centrocampo del Milan c’è Renato Sanches. Per il portoghese c’è la concorrenza del Psg e ora della Juve

Come spiega l’edizione de La Stampa, il club bianconero avrebbe fatto un tentativo per inserirsi nell’asta tra rossoneri e francesi per il giocatore portoghese.