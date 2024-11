Reijnders in zona mista: «Notte magica, Leao è stato perfetto. Il gol? Ho trovato la mia strada»

Reijnders ha parlato in zona mista dopo la vittoria del Milan contro il Real Madrid in cui ha segnato un gol su assist di Leao

Reijnders ha parlato in zona mista dopo la vittoria del Milan contro il Real Madrid per 1-3 in cui ha segnato un gol su assist di Leao.

NOTTE MAGICA – «Questa notte è stata magica, un grande sforzo da parte di tutta la squadra. Sono molto orgoglioso e una vittoria davvero bella per noi».

FIDUCIA PER IL FUTURO – «Il Real è ovviamente una grande squadra, abbiamo la fiducia e lo abbiamo mostrato anche sul campo giocando un gioco posizionale e un gioco difensivo. E’ una grande sensazione».

COME L’HA PREPARATA IL MILAN – «Abbiamo avuto la rifinitura ed è andata esattamente come ci aspettavamo. C’erano un sacco di spazi per noi a centrocampo, li abbiamo usati e abbiamo creato un sacco di opportunità».

LEAO – «Sappiamo tutti che Rafa è un grande giocatore. Per cosa ha fatto oggi per la squadra e per come mi ha messo nella giusta posizione (per segnare ndr) è stato perfetto. Felice che mi abbia dato un assist oggi».

SERATA DELLA SVOLTA – «Certamente abbiamo avuto un inizio di stagione difficile ma adesso per come stiamo giocando, per quello che stiamo mostrando in campo. Ora dobbiamo continuare così».

RAFFICA DI GOL – «Molte volte ci sono andato molto vicino ma adesso ho trovato la mia strada e spero di poter aiutare la squadra più che posso».

IL REAL MADRID – «Sapevamo ovviamente che avevano grandi campioni e sono stati pericolosi nella nostra area ma credo che siamo andati bene per come abbiamo preparato la partita e difeso».