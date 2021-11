Di Stefano: «Tonali? Milan e Nazionale felici della sua crescita»

Peppe Di Stefano, in collegamento con lo studio di Sky Sport, ha fatto il punto sulla crescita di Sandro Tonali con Milan e Nazionale

«Un anno fa osservavamo un ragazzo che giocava per i primi mesi con la maglia del Milan, perdeva un po’ di certezze, non era lo stesso che avevamo visto con la maglia del Brescia. In molti hanno pensato che fosse sovravvalutato, in realtà è successoche a vent’anni forse bisogna dare del tempo. Il tempo se l’è preso, è diventato definitivamente un giocatore del Milan, ha smalito qualche pensiero di troppo, si è preso nelle mani il Milan e la Nazionale e questo è un motivo d’orgoglio doppio per il Milan che lo ha strappato al Brescia. Oggi il ragazzo è profondamente cambiato, nonè la questione è successo qualcosa piuttosto che un altra, è passato un anno in più della sua vita un anno in più di Milan, ha metablizzato quelle che erano le idee di Pioli che lo ha fatto passare da un centrocampo a tra ad uno a due e questo rende felice il Milan ma anche la nostra Nazionale. E’ uno dei giocatori che sta meglio fisicamente e ovviamente auguriamo a lui e a tutta la Nazionale di intraprendere la strada guista. Quella che ci porta al Mondiale»