Pioli sulla sconfitta del Napoli: «Non siamo lì a contare i punti, ci basiamo sulla nostra corsa». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa del k.o. del Napoli contro l’Inter. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«Non è cambiato tanto con una partita, non siamo lì a contare i punti, noi ci basiamo sulla nostra corsa. Per provare a rivincere lo scudetto dobbiamo fare molti punti, dobbiamo alzare il nostro livello. Su Mourinho ognuno ha le sue opinioni, per il Milan è stato una grande occasione, fin quando potrò me la giocherò al massimo»