Pioli: «Nessun rimpianto, siamo da terzo posto» – VIDEO

Nessun rimpianto per Pioli che in conferenza stampa ha così commentato: «Dal 6 gennaio abbiamo la terza miglior media punti della Serie A»

Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita vinta agilmente contro la Sampdoria, Stefano Pioli ha parlato della mancanza di rimpianti:

«Avevo chiesto ai giocatori alla ripresa del campionato che dovevamo finire la stagione senza rimpianti e ora non ne abbiamo. Il nostro è stato un percorso necessario dovuto alla mancanza di conoscenza e al lavoro di precampionato che non abbiamo fatto insieme. Ci tengo a dire però che non è da dopo il lockdown che il nostro campionato è cambiato, ma è dal 6 gennaio che teniamo un passo da terza in classifica. Dobbiamo confermare quello che stiamo facendo anche nella prossima stagione». Qui le parole post Sampdoria-Milan di Claudio Ranieri.