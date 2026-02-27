Mercato Milan, sfuma il colpo dalla Premier League? Moretto svela: «Mi smentiscono questa voce…»

Mercato Milan, Matteo Moretto, sul suo canale Youtube, parla così delle voci che vorrebbero i rossoneri su Casemiro

Le voci su un possibile approdo di Casemiro al Milan perdono quota in modo definitivo. Nonostante il prestigio internazionale del calciatore, la strategia di mercato della società rossonera sembra orientata verso profili differenti per rinforzare la mediana di Massimiliano Allegri. La necessità di trovare un sostituto all’altezza per l’infortunato Loftus-Cheek non porterà dunque a un’operazione “alla brasiliana”, con il club che preferisce concentrarsi su obiettivi più funzionali al progetto tattico e anagrafico della squadra.

Secondo quanto raccolto negli ultimi giorni, il Milan sta valutando altre situazioni di mercato, cercando elementi che garantiscano dinamismo e costi di gestione più contenuti rispetto all’ex Real Madrid. La priorità resta quella di puntellare il centrocampo con giocatori già pronti per il calcio italiano o giovani promesse in grado di inserirsi rapidamente negli schemi del tecnico livornese.

Mercato Milan, il verdetto di Moretto: «Ad oggi non percorrerei questa pista»

L’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto chiarezza sulla vicenda smentendo i rumors: «Verificando, mi smentiscono il fatto che Casemiro possa essere un obiettivo concreto per il Milan. Mi continuano a ribadire che il Milan ha altri obiettivi, altre priorità, sta guardando altre situazioni di mercato. Ad oggi non percorrerei questa pista».

Le parole di Moretto chiudono di fatto la porta a un affare che avrebbe infiammato la piazza, ma che non sembra rientrare nei piani economici e sportivi della dirigenza. Il Milan continuerà dunque a monitorare profili come Ricci o Fofana per garantire ad Allegri le risorse necessarie in vista della volata Champions e del prossimo derby contro l’Inter di Chivu.