Casemiro chiama l’Italia: dopo lo United spunta l’ipotesi Milan per la “Reunion” con Modric

Casemiro è affascinato dall’ipotesi Milan al termine del suo contratto con il Manchester United a giugno: ipotesi reunion con Modric

Il futuro di Casemiro sembra tingersi di tinte mediterranee. Secondo quanto rivelato da The Sun, il centrocampista brasiliano è ormai prossimo all’addio al Manchester United al termine di questa stagione, ma non ha alcuna intenzione di abbandonare il calcio che conta. Nonostante i ricchi corteggiamenti da MLS (Inter Miami in testa) e Arabia Saudita, l’ex pilastro del Real Madrid ha espresso la chiara volontà di rimanere in Europa per competere ancora ad alti livelli.

L’indizio più forte porta dritto alla Serie A e, in particolare, al Milan. A solleticare la fantasia di Casemiro sarebbe la prospettiva di una storica “reunion” con l’amico e compagno di mille battaglie Luka Modric, trasferitosi in rossonero nell’estate del 2025 e diventato subito un punto fermo dello scacchiere di Massimiliano Allegri.

Casemiro e il Milan: i dettagli della possibile operazione

L’affare, pur suggestivo, presenta sfide economiche e tattiche non indifferenti per il club di via Aldo Rossi:

La presenza del croato è il principale magnete. I due hanno vinto insieme cinque Champions League e la loro intesa a centrocampo è leggendaria. Questione Ingaggio: Il brasiliano percepisce attualmente uno stipendio faraonico a Old Trafford. Per vestire la maglia del Milan nel 2026 , Casemiro dovrebbe accettare un sostanzioso taglio dell’ingaggio o una formula basata su bonus legati alle prestazioni.

Il brasiliano percepisce attualmente uno stipendio faraonico a Old Trafford. Per vestire la maglia del Milan nel , Casemiro dovrebbe accettare un sostanzioso taglio dell’ingaggio o una formula basata su bonus legati alle prestazioni. Esperienza per Allegri: Con uno stop previsto per Loftus-Cheek e la necessità di leader carismatici, Casemiro rappresenterebbe l’innesto d’esperienza ideale per guidare i giovani rossoneri.

Sebbene al momento si tratti di una pista legata a fonti vicine al giocatore, il “progetto Europa” di Casemiro sembra incrociarsi perfettamente con la nuova dimensione internazionale del Milan targato Allegri-Modric.