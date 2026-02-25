Calciomercato
Casemiro chiama l’Italia: dopo lo United spunta l’ipotesi Milan per la “Reunion” con Modric
Casemiro è affascinato dall’ipotesi Milan al termine del suo contratto con il Manchester United a giugno: ipotesi reunion con Modric
Il futuro di Casemiro sembra tingersi di tinte mediterranee. Secondo quanto rivelato da The Sun, il centrocampista brasiliano è ormai prossimo all’addio al Manchester United al termine di questa stagione, ma non ha alcuna intenzione di abbandonare il calcio che conta. Nonostante i ricchi corteggiamenti da MLS (Inter Miami in testa) e Arabia Saudita, l’ex pilastro del Real Madrid ha espresso la chiara volontà di rimanere in Europa per competere ancora ad alti livelli.
L’indizio più forte porta dritto alla Serie A e, in particolare, al Milan. A solleticare la fantasia di Casemiro sarebbe la prospettiva di una storica “reunion” con l’amico e compagno di mille battaglie Luka Modric, trasferitosi in rossonero nell’estate del 2025 e diventato subito un punto fermo dello scacchiere di Massimiliano Allegri.
Casemiro e il Milan: i dettagli della possibile operazione
L’affare, pur suggestivo, presenta sfide economiche e tattiche non indifferenti per il club di via Aldo Rossi:
- Fattore Modric: La presenza del croato è il principale magnete. I due hanno vinto insieme cinque Champions League e la loro intesa a centrocampo è leggendaria.
- Questione Ingaggio: Il brasiliano percepisce attualmente uno stipendio faraonico a Old Trafford. Per vestire la maglia del Milan nel 2026, Casemiro dovrebbe accettare un sostanzioso taglio dell’ingaggio o una formula basata su bonus legati alle prestazioni.
- Esperienza per Allegri: Con uno stop previsto per Loftus-Cheek e la necessità di leader carismatici, Casemiro rappresenterebbe l’innesto d’esperienza ideale per guidare i giovani rossoneri.
Sebbene al momento si tratti di una pista legata a fonti vicine al giocatore, il “progetto Europa” di Casemiro sembra incrociarsi perfettamente con la nuova dimensione internazionale del Milan targato Allegri-Modric.