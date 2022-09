Pioli-Giroud, delusione già rientrata: «Lui sa che devo fare il mio lavoro». Scemata la frustrazione del francese

Il cambio in Milan-Dinamo Zagabria con mezzora ancora da giocare è risultato un po’ indigesto a Olivier Giroud. Lo stesso attaccante francese nel post partita ha dichiarato: «Sono un po’ deluso per la sostituzione, ma è normale, sono molto competitivo. Ho capito che il mister voleva farmi riposare ma io voglio stare sempre in campo. È la mia passione e voglio giocare sempre, voglio farlo per aiutare la squadra».

Pioli in conferenza ha fatto capire che non esiste alcun caso: «Ne abbiamo parlato e ci siamo capiti. Non potevo pensare di sfiancare Olivier pensando a domenica prossima. Benissimo che un giocatore voglia giocare sempre, ma sa benissimo anche lui che io devo fare il mio lavoro».