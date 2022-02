Pioli convinto da Kessie: lo ha fatto in allenamento. Titolare!

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pioli convinto da Kessie: lo ha fatto in allenamento. Il tecnico lo ha visto bene in questi giorni a Milanello

Alla fine Franck Kessie ce l’ha fatta, nonostante il tardivo rientro a Milanello. Sabato, salvo sorprese, sarà titolare in ruolo non propriamente suo: agirà da trequartista, uno po’ come Boateng con Allegri spiega Tuttosport.

Ma come ha fatto l’ivoriano a convincere Pioli? Secondo il quotidiano merito dei ritmi molto alti che il giocatore ha dato ai suoi allenamenti.