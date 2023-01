Pioli a Milan Tv: «C’è delusione, ma adesso dobbiamo pensare alla prossima partita». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan Tv nel post partita di Milan-Roma. Ecco le parole del tecnico rossonero:

PAREGGIO – «I tre punti li avremmo decisamente meritati per ottantotto minuti. Abbiamo commesso ingenuità nel regalare il calcio d’angolo alla Roma. Ci voleva più attenzione e lucidità. Avremmo meritato questa vittoria dal punto di vista del gioco».

RIPARTIRE – «Da domani mattina ripartiremo, c’è delusione, volevamo la vittoria e l’abbiamo annusata. Non esserci riusciti ci crea molto fastidio. Ci obbligherà a lavorare ancora meglio, non di più perché già lavoriamo tanto. Sappiamo che le prossime otto settimane saranno importanti per vincere o non vincere i trofei. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita».

CAMBI – «I cambi avevano l’obiettivo di dare più energia e forza, maggiore compattezza nella zona centrale. Volevamo essere ancora aggressivi. La partita è cambiata sul calcio d’angolo della Roma. Negli ultimi minuti è normale che la Roma abbia tentato qualcosa soprattutto sulle palle inattive. I gol subiti sono situazioni che devono essere gestite meglio. Lavoreremo sicuramente per non ripetere certi errori».

ERRORE PALLE INATTIVE – «Le posizioni di chi è entrato erano chiare e giuste. Essendo due calci piazzati ad uscire dovevamo essere più alti e marcare un po’ meglio. Purtroppo, non ci siamo riusciti».