Piemonte a Sky: «Nazionale? Sono qui grazie al Milan»

Martina Piemonte ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole dell’attaccante del Milan e dell’Italia Femminile:

«Essere qui prima di tutto è una soddisfazione. Essere in Nazionale è un motivo d’orgoglio. Per una calciatrice la maglia azzurra è tutto. Sicuramente per me significa non aver mollato mai perché dopo un anno e mezzo importante alla Fiorentina dove ho visto poco il campo e ci sono state tante problematiche, ritrovarmi qui è una bella cosa. Devo dire grazie al Milan, al club e al mister perché solo grazie a loro oggi sono qui. L’esperienza all’estero mi ha aiutata tanto, mi ha fatto crescere e mi ha dato quella tranquillità che prima mi mancava. Il gruppo azzurro? Sicuramente è fatto da grandi calciatrici, molto forti. Non sarà facile stare qui ma farò di tutto per rimanere il più a lungo possibile»