Perrone: «Maldini Milan? Credo che tutti vogliano che continui»

Interventuto durante Calciomerrcato l’Originale, Roberto Perrone, ha detto la sua sulla permanenza di Maldini al Milan

«Mi ricordo il suo esordio, è stato la bandiera del Milan in campo adesso lo è fuori, ha contribuito al percorso di Pioli in maniera determinante, credo che tutti vogliano che continui, anche quelli che non sono milanista, per il simbolo che rappresenta, putroppo quando c’è una nuova società queste difficoltà sono da mettere in conto»