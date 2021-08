Pellegri: «È un sogno giocare per questa squadra»

Pietro Pellegri ha rialasciato un intervista a Milan Tv, parlando delle sue aspettative ed emozioni di vestire la maglia rossonera

Pietro Pellegri è diventato oggi ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il neo attaccante rossonero, in attesa della conferenza stampa di domani ha rilasciato le prime dichiarazioni a Milan Tv sull’emozione di vestire una maglia come quella del Milan e non solo. Ecco le sue parole:

SUL GIOCARE AL MILAN – «Ho solo sensazioni positive, perchè sono tornato in Italia in un grande club come il Milan. Ho la possibilità di riscattarmi e di tornare a casa mia in Italia. Da quando sono piccolo che mio padre mi ha trasmesso la passione del calcio e penso che giocare per questo club, che anche uno dei più titolati della storia del calcio sia spettacolare».

SUL IBRAHIMOVIC E GIROUD – «Arrivo qua con la voglia di crescere e migliorare e cercherò di imparare guardando i miei compagni di reparto che sono due grandi giocatori. A me piace attaccare la profondità e scattare nello spazio».

SULLA FAMIGLIA – «La mia famiglia per me è tutto mi è stata vicino nei momenti del bisgono e nei momenti felici».

SUI NUOVI COMPAGNI – «Non vedo l’ora di giocare con i miei nuovi compagni. Prima di venire qua ho scritto a Ballo-Toure che mi ha consigliato fortemente di venire al Milan. È un sogno giocare qui ».