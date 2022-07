Pellegatti: «De Ketelaere? Ci vuole pazienza ma ho fiducia»

Carlo Pellegatti, nel video pubblicato questa mattina sul suo canale YouTube, ha parlato di Milan e di Charles De Ketelaere

«C’è una cosa che non è venuta fuori dopo l’incontro di ieri a Lugano fra Paolo Maldini, Frederic Massara e la dirigenza del Bruges. Chi era presente in quell’hotel ha poi confessato che il commiato dei dirigenti rossoneri e la delegazione belga è stato cordialissimo. Si è parlato di abbracci e sorrisi. Quindi d’accordo che c’è la competizione, ma mi sembra che i rapporti siano buoni, nonostante la delicatezza della trattativa. Su questi buoni rapporti il Milan vuole puntare per chiudere il colpo. Ci vuole pazienza. Poi, il dirigente del Bruges avrebbe detto al ristoratore dove è andato a mangiare post incontro che De Ketelaere andrà al Milan al 70%. Vediamo se qualcosa si muove oggi ma il giocatore vuole solo venire a giocare in Italia nel Milan. Ho fiducia»