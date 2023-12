Pedullà duro su Calabria: «Prestazione imbarazzante contro l’Atalanta»

Il giornalista Alfredo Pedullà ha sottolineato la prestazione negativa messa in mostra da Calabria in Atalanta Milan

Attraverso un editoriale pubblicato sul proprio sito Alfredopedulla.com, il noto giornalista Alfredo Pedullà si esprime duramente sulla prova di Davide Calabria in Atalanta Milan.

LE PAROLE – «Una delle peggiori prestazioni di Davide Calabria con la maglia del Milan. Potremmo dire una prestazione imbarazzante, visto che gran parte dei pericoli dell’Atalanta sono arrivati dalla corsia sinistra, quella che avrebbe dovuto presidiare il terzino destro rossonero. Avrebbe dovuto è il condizionale giusto, visto che non ci sono stati margini – anche minimi – perché ciò accadesse. Calabria ha ballato il liscio e il tango, si è fatto sempre anticipare e scavalcare. Poi, tanto per aggiungere un po’ di panna sulla torta avariata, ha protestato per l’espulsione sacrosanta (doppia ammonizione) che ha sotterrato una serata già molto complicata per il Milan».