Padovan su Giroud: «È un giocatore che segna, è la risorsa del Milan». Le parole del giornalista

Giancarlo Padovan ha parlato di Olivier Giroud ai microfoni di Sky Sport 24. Ecco le parole del giornalista:

«È un giocatore d’esperienza e qualità. Non ha sempre confidenza con il gol ma alla fine in qualche maniera c’è sempre. È un giocatore che segna, è la risorsa del Milan. Certo, ha una certa età e purtroppo per Pioli il Milan non ha alternative al momento. Giocoforza bisogna metterlo in campo sempre. Lui gioca per la squadra».