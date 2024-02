Gudmundsson Milan, Ottorini rivela: «C’è stata l’offerta di questo club». Le parole del direttore sportivo del Genoa sull’obiettivo di mercato rossonero

Marco Ottolini ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del futuro di Gudmundsson e delle offerte ricevute in estate per l’obiettivo del calciomercato Milan. Ecco le parole del direttore sportivo del Genoa:

PAROLE – «C’è stata l’offerta della Fiorentina, il discorso è stato reale. C’è stata l’offerta da parte loro ma non abbiamo mai avuto idea di privarci di Albert adesso e non se n’è fatto nulla. Non abbiamo valutato offerte, poi quando ne arrivano alcune di un certo tipo le dobbiamo portare alla proprietà. Noi siamo in ricostruzione economica e sportiva, dobbiamo e abbiamo l’obbligo di valutare tutto, non c’era però la volontà di cedere Albert in questo mercato».