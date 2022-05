Origi Milan: ecco perchè può essere un Giroud bis

Origi è prossimo a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione. Il belga può essere un Giroud bis ecco perchè

Origi è prossimo a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione. Il belga può essere un Giroud bis ecco perchè:

come riportato da Sky Sport il belga, nonostante la lunga lista di trofei conquistati con il Liverpool, non è stato mai un titolare nello scacchiere di Klopp. A 27 anni, il classe 1995 è nel pieno della maturità calcistica, ha voglia di una nuova sfida e quella offerta dal club rossonero è davvero invitante. Origi ritroverà Olivier Giroud: da avversari in Premier League, a compagni di reparto. Due attaccanti (di età diverse) ma vicini per quella fame di dimostrare e la voglia di essere sempre decisivi, come ha dimostrato il francese mettendo la sua firma sulla scudetto rossonero