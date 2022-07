Il Milan attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale annuncia l’accordo per la partnership con Hally&Son

Il Milan attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale annuncia l’accordo per la partnership con Hally&Son.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha commentato: «Oggi segna l’inizio di un percorso che lega due brand che sono in grado di rappresentare egregiamente lo stile italiano nel mondo. Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto ad Avm1959, e in particolare ad un’icona dell’occhialeria italiana come Hally & Son, all’interno della famiglia rossonera»