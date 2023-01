Nesta sulla corsa scudetto: «Quelli dietro dovranno sfruttare la complessità di Napoli a gestire i problemi». Le parole dell’ex Milan

Alessandro Nesta ha parlato della corsa scudetto ai microfoni del canale Youtube della Serie A. Ecco le parole dell’ex Milan:

«Il Milan è in ritardo di punti, il Napoli è andato talmente forte che ha lasciato dietro un bel divario. È lunga, per me la complessità di Napoli è quella di gestire i problemi: quelli dietro dovranno sfruttare quei momenti là».