Nesta su Milan-Roma: «I giallorossi hanno giocatori forti, ma la contrazione giusta…». Le parole dell’ex rossonero

Alessandro Nesta ha parlato di Milan-Roma ai microfoni del canale Youtube della Lega Serie A. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«La caratteristica più importante per un difensore è quella di essere concentrato per tanti minuti e per tante partite. Credo che alla Roma manchi un po’ questo. Ha giocatori forti, però ogni tanto a turno non hanno ancora quella concentrazione necessaria per non prendere gol per tanti minuti».