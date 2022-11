Moviola Milan Fiorentina: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Milan Fiorentina

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Fiorentina, valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Sozza.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ Inizia il primo tempo

20′ Ammonito Diaz – il trequartista rossonero ferma in maniera irrogolare Ambrabat, giallo per lui

45′ Protesta il Milan – Diaz vince un contasto e punta la porta cercando di sorprendere Terracciano la palla viene salvata dalla difesa dopo un flipper. Lo spagnolo chiedeva un controllo irregolare con il braccio. Dopo un cosulto al Var per Sozza si può proseguire

45’+ 3′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia i secondo tempo

48′ Ammonito Barak – il centrocampista della Fiorentina trattiene in maniera irregolare Theo Hernandez fermandone la ripartenza

49′ Ammonito Saponara – il centrocampista della Fiorentina ferma in maniera irregolare Brahim Diaz

58′ Protesta la Fiorentina – Tomori ferma in scivolata in area di rigore Ikone. I viola vorrebbero il calcio di rigore, per Sozza e solamente angolo. Decisione confermata dal Var

62′ Ammonito Mandragora – il centrocampista della Fiorentina ferma in maniera irregolare Krunic

73′ Ammonito Jovic – l’attacante viola ferma in maniera irregolare la ripartenza di Theo Hernandez

73′ Ammonito Italiano – l’allenatore viola eccede con le proteste

90’+2′ Protesta la Fiorentina sul gol del Milan – per i viola il contatto tra Rebic e Terracciano è irregolare. Dopo un lungo consulto al Var, Sozza conferma il gol non ritenendo punibile l’intervento del croato

90’+ 4′ Finisce il secondo tempo