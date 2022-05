Moviola Milan Atalanta: ecco tutti gli episodi del match tra i gialloblu e i rossoneri, valido per la 37esima di Serie A

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Atalanta, valido per la 37esima giornata di Serie A. Dirige la sfida l’arbitro Orsato, al VAR Irrati.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ Inizia il match

43′ Proteste Milan – lancio dalla retrovie a cercare Giroud che antipica Djimsiti che sembra sgambettarlo in area di rigore, tutti i rossossoneri intorno ad Orsato a protestare ma per il direttore di gara non c’è nulla

44′ Ammonito Musso – il protiere neroazzurro perde tempo sulla rimessa dal fondo e Orsato gli mostra il giallo

45′ + 2 Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

53′ Ammonito Koopmeiners – il giocatore dell’Atalanta ferma in maniera irregolare la ripartenza di Theo Hernandez

57′ Controllo del Var sul gol di Leao – proteste Atalanta per un fallo ad inzio azione, dopo un controllo rapido con il Var Orsato convalida il vantaggio rossonero

66′ Ammonito Kessié – il centrocampista rossonero ferma in maniera irregolare un azione dell’Atalanta commettendo fallo su Pessina

87′ Ammonito Malinovskyi – il trequartista neroazzurro ferma in maniera irregolare una ripartenza rossonera

90′ + 4 Finisce il match