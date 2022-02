Moviola Inter Milan: ecco tutti gli episodi del match

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Moviola Inter Milan: ecco tutti gli episodi del derby tra i nerazzurri e i rossoneri, valido per la 24esima di Serie A

10′ Cross dalla sinistra di Perisic sul secondo palo, Dumfries va in cielo, sovrasta Theo Hernandez ed incorna poderosamente in rete ma è tutto fermo per la posizione irregolare di Perisic sul passaggio ricevuto da Dzeko

21′ Braccio di Bastoni in area sul tiro di Leao. Arto lungo il corpo, lascia correre Guida

78′ GOL MILAN 1-2 Calabria va dentro l’area da Giroud che, spalle alla porta, controlla di tacco, elude De Vrij e calcia rasoterra sul secondo palo dove Handanovic tocca ma non basta. A inizio azione un contatto Sanchez-Giroud ritenuto regolare

90+5′ Espulso Theo Hernandez – Fallo duro da dietro su Dumfries