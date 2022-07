Montella: «Donnarumma? Quando è andato al Psg, il Milan...»

L’ex allenatore del Milan Vincenzo Montella ha parlato alla Gazzetta dello Sport dicendo la sua tra le varie su Donnarumma

«Siamo rimasti in contatto e qui mi è venuto a trovare suo padre. Gigio ha fatto una scelta professionale coraggiosa andando al Psg, il Milan non sembrava così solido come è adesso. Secondo me, questa esperienza lo farà crescere ulteriormente»