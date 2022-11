Adami e Tucceri out nel match di domani del Milan femminile contro la Fiorentina: ecco i dettagli

Come appreso dalla nostra redazione, nel match di domani tra Milan femminile e Fiorentina non saranno a disposizione di Maurizio Ganz ne Greta Adami e ne Linda Tucceri.

Adami non sarà presente per sindrome para influenzale, mentre Tucceri per scelta tecnica.