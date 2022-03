MN24 – Milan, Daniel Maldini non parte con l’Italia U20: il motivo

Daniel Maldini resta a Milanello nonostante la convocazione con l’Italia Under 20. Ecco il motivo della mancata risposta alla nazionale

Daniel Maldini non parte con l’Italia Under 20 per le gare del Torneo 8 Nazioni. Il giocatore del Milan, inizialmente convocato, è rimasto a Milanello non rispondendo alla chiamata azzurra.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews24, il trequartista non era in perfette condizioni fisiche avendo saltato gli ultimi allenamenti per febbre. Il giocatore resterà ad allenarsi durante questa sosta per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato.