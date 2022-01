MN 24 – Grimshaw: «Vittoria importante, vi dico cosa mi chiede Ganz»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La calciatrice del Milan Femminile Grimshaw è intervenuta ai microfoni di Milan News 24 dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria:

«Questa partita era molto importante, abbiamo giocato in un campo difficile, contro la Sampdoria che aveva voglia di rivalsa dopo che le abbiamo battute la settimana scorsa. Era importante vincere con tanti gol di scarso così sarà più facile al ritorno. Come va con l’italiano? Capisco tutto in italiano, ma è un po’ difficile da parlare. Cosa mi chiede Ganz? Quando ricevo palla, guardare avanti, è quello che cerco di fare al meglio».