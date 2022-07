Milanello, oggi la prima partitella in famiglia – VIDEO

Il Milan si è ritrovato a Milanello per l’inizio ufficiale della nuova stagione. Occasione per svolgere la prima partitella in famiglia

A first kick-about in the family to welcome in the new season ⚽

La prima partitella in famiglia del 2022/23 ⚽ #SempreMilan pic.twitter.com/kzOsVQVUGQ

— AC Milan (@acmilan) July 4, 2022