Milanello: Pioli concede un giorno di riposo, mercoledì la ripresa

Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per l’allenamento odierno. Domani Pioli ha concesso una giornata di riposo, mercoledì la ripresa

Rientrata in nottata da Verona, la squadra si è ritrovata questa mattina a Milanello per l’allenamento post partita. Anche oggi presenti presso il Centro Sportivo, per seguire la seduta, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Domani la squadra usufruirà di un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì 11 maggio con un allenamento pomeridiano.