Under 15, Bertuzzo: «Scudetto meritato, è un grande gruppo»

Mister Bertuzzo, allenatore dell’Under 15, ha commentato ai canali ufficiali del club la vittoria dello scudetto di categoria:

«C’è tanta contentezza. C’è contentezza per aver visto crescere un gruppo, soprattutto per i ragazzi, che hanno fatto un bellissimo percorso. Sono stati bravi, in particolare nell’ultimo periodo dove abbiamo affrontato delle squadre davvero forti come Roma e Fiorentina. Ce lo siamo meritati. Queste partite ti danno l’entità del gruppo che hai in mano e, secondo me, questo è un grande gruppo. Il nostro obiettivo è quello di costruire giocatori, ma penso che nei gruppi vincenti qualcosa salta fuori, qualche giocatore…»