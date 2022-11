AC Milan e PUMA si preparano ad ospitare uno speciale meet and greet con la leggenda rossonera Daniele Massaro questa sera, venerdì 11 novembre al PUMA Flagship Store di Singapore.

L’evento organizzato da AC Milan e PUMA a Singapore fa parte dell’AC Milan Trophy Tour, un tour globale organizzato in collaborazione con Emirates per portare la Coppa Campioni d’Italia in giro per il mondo. La tappa nel sud-est asiatico segue il successo della prima parte dell’AC Milan Trophy Tour, che ha visto oltre 2500 tifosi presenti agli eventi organizzati dal Club a Londra e New York.

Il meet and greet, a ingresso gratuito, durerà dalle 18.30 alle 20.30 ora locale. I tifosi avranno la possibilità di incontrare Massaro e di scattare una foto con la Coppa Campioni d’Italia 2021/22, ospite speciale dell’evento assieme all’ex attaccante rossonero.

Ad ospitare l’evento sarà il PUMA Flagship Store di Singapore, presso [email protected]. Lo Store ha aperto i battenti nel corso del 2022 ed è il primo flagship store PUMA del Sud-est asiatico, pensato per celebrare la diversità culturale riecheggiante dal cuore della Città del Leone.

La tappa nel sud-est asiatico del Tour prevede anche uno speciale screening party domenica 13 novembre per la partita tra Milan e Fiorentina, organizzato in collaborazione con Milanisti Indonesia (fan club rossonero locale).

L’AC Milan Trophy Tour in partnership with Emirates è stato pensato mettendo al centro l’esperienza del tifoso e ha l’obiettivo di annullare le distanze tra il Club e i suoi tifosi. Il Tour vuole allo stesso tempo portare il brand e i valori rossoneri in tutti gli angoli del pianeta, rafforzando il legame che unisce AC Milan e i suoi oltre 500 milioni di tifosi a livello globale.