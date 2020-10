Milan-Roma streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Roma streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la quinta giornata di Serie A

Milan-Roma streaming: quinta giornata di campionato, i rossoneri ospitano a San Siro i giallorossi di Fonseca. Le ali dell’entusiasmo stanno facendo letteralmente volare i rossoneri in questo avvio di stagione: solo vittoria, in Serie A e in Europa League. I tre punti conquistati nel derby hanno infuso negli uomini di Pioli un’enorme dose di fiducia, rifornita dalla successiva vittoria europea nella trasferta di Glasgow contro il Celtic. Davanti però il Diavolo troverà uno degli avversari più ostici del campionato: la Roma. I giallorossi sono a quota 7 punti, a 5 lunghezze di distacco dal Milan. Vedremo se questo posticipo regalerà ai rossoneri una prematura occasione di prendere il largo in classifica.

Milan-Roma streaming e diretta tv

Milan-Roma è in programma lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 20:45. La partita sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match.

Milan-Roma, ultime e probabili formazioni

MILAN – Difficile la convocazione di Calhanoglu, che ancora non ha smaltito completamente il problema alla caviglia. Il turco sarà probabilmente indisponibile insieme a Rebic, Musacchio e Gabbia. Torna titolare Calabria sulla fascia destra della difesa: il terzino completerà il reparto insieme a Romagnoli, Kjaer e Theo Hernandez. A centrocampo confermatissimo il duo Kessie-Bennacer. In attacco indiscutibile la presenza di Ibrahimovic. Alle sue spalle agiranno Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers.

ROMA – 3-4-2-1 per gli uomini di Fonseca. Il tecnico giallorosso è costretto a rinunciare agli indisponibili Pastore, Calafiori, Diawara, Zaniolo e Smalling. Falsa positività al tampone per Mancini, che dunque agirà regolarmente in difesa insieme a Ibanez e Kumbulla. Sulle ali del centrocampo dovrebbero giocare dal 1′ Santon (in ballottaggio con Karsdorp) e Spinazzola, interni Veretout e Pellegrini. Davanti Pedro e Mkhitaryan avranno il compito di ispirare l’unica punta Dzeko.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, R.Leao; Ibrahimovic.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (3-4-2-1) – Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Milan-Roma, i precedenti con Giacomelli

Arbitro Milan-Roma: sarà Piero Giacomelli di Trieste il direttore di gara designato a dirigere il match valevole la quinta giornata d’andata di Serie A che vedrà contrapposti rossoneri e giallorossi. Ad affiancare il fischietto triestino Ranghetti e Mondin, quarto uomo Fabbri mentre al Var siederanno Nasca e Vivenzi. In carriera Giacomelli ha arbitrato 16 volte il Milan, ecco il bilancio: 10 successi dei rossoneri, 3 pareggi e 3 sconfitte. 14 invece la gare dirette con in campo i giallorossi: 9 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta proprio contro i rossoneri (2-0) lo scorso 28 giugno.