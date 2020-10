Sky – Smalling sicuramente assente contro il Milan: salterà le prossime due

Chris Smalling salterà le prossime due partite: il difensore ex Liverpool salterà dunque sicuramente la sfida contro il Milan

Una notizia buona e una cattiva per la Roma che lunedì a San Siro affronterà il Milan. Come riportato da Sky Sport, Chris Smalling non ha recuperato dall’infortunio e non sarà certamente della partita (così come neanche della prossima).

La buona notizia per Paulo Fonseca arriva invece da Gianluca Mancini che risultato nuovamente negativo al doppio tampone. Il centrale italiano potrà dunque essere della gara, lunedì sera a San Siro contro il Milan.