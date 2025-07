Modric Milan, svelato il numero di maglia! Pesante eredità, cifre e dettagli del contratto del croato

Modric Milan, è stato svelato il numero di maglia del nuovo acquisto rossonero: il centrocampista croato prenderà il 14

Domani è il giorno che i tifosi del calciomercato Milan attendevano con trepidazione: Luka Modrić sbarcherà a Milano per le visite mediche di rito e la firma del suo nuovo contratto con il club rossonero. Un arrivo che, seppur per poche ore, infiammerà l’ambiente milanista, proiettando la squadra verso una stagione di grandi aspettative. L’indiscrezione, ripresa stamattina con grande enfasi da La Gazzetta dello Sport, conferma un colpo di mercato che ha del clamoroso, portando un Pallone d’Oro a vestire la gloriosa maglia rossonera.

Il centrocampista croato, vera e propria leggenda del calcio mondiale, firmerà un contratto annuale con opzione per una seconda stagione, a dimostrazione della volontà di entrambe le parti di un impegno a lungo termine, ma con la flessibilità necessaria per un atleta di 39 anni (compiuti a settembre). L’ingaggio previsto si aggira sui 3,5 milioni di euro, una cifra importante ma pienamente giustificata dal calibro e dall’esperienza di un giocatore che ha dominato il centrocampo per oltre un decennio.

Modrić, che pochi giorni fa ha disputato la sua ultima gara con il Real Madrid nella semifinale del Mondiale per Club, ha espresso il suo profondo legame con la casa blanca attraverso un emozionante messaggio sul suo profilo Instagram: “La mia casa per 13 anni. La mia casa per sempre. Questo non è un addio, ma un arrivederci.” Parole che testimoniano non solo la grandezza del campione, ma anche la sua umanità e la riconoscenza verso un club che lo ha visto raggiungere l’apice della sua carriera. Ora, però, è il momento di una nuova avventura, di una nuova sfida, e il Milan è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Dopo la firma, il croato ripartirà quasi immediatamente per le vacanze, godendosi un meritato riposo prima di immergersi completamente nella sua nuova realtà. Il suo ritorno a Milanello è fissato per l’inizio di agosto, quando si unirà al gruppo rossonero dopo la tournée in Asia e Australia. Questo gli permetterà di avere il giusto tempo per riprendere la forma fisica ideale e di integrarsi al meglio con i nuovi compagni di squadra.

Un altro dettaglio di grande interesse è la scelta del numero di maglia. Modrić indosserà il 14, numero che fino a poche settimane fa era sulle spalle di Tijjani Reijnders. Una scelta che non è casuale, ma che probabilmente riflette il desiderio di lasciare un segno indelebile, associando il suo nome a un numero che avrà un peso specifico per i tifosi. L’arrivo di Modrić non è solo un rinforzo tecnico, ma anche e soprattutto un segnale forte al campionato e all’Europa: il Milan vuole tornare a competere ai massimi livelli, e l’innesto di un campione del suo calibro è la prova tangibile di questa ambizione. Sarà fondamentale vedere come il suo talento, la sua visione di gioco e la sua leadership si fonderanno con il giovane e dinamico organico a disposizione di Stefano Pioli. L’attesa è quasi finita: Modrić sta arrivando.