Mercato Milan, l’aneddoto su Jashari lascia completamente senza fiato i tifosi! Gioco al rialzo del Brugge per un motivo

Mercato Milan, clamoroso aneddoto su Jashari: dopo aver accettato l’offerta del club rossonero, il Brugge ha giocato al rialzo

Il mercato calcistico è, per sua natura, un intricato balletto di interessi, valutazioni e strategie, dove ogni mossa può cambiare radicalmente il destino di un giocatore e le ambizioni di un club. La saga di Ardon Jashari, giovane e promettente centrocampista svizzero del Club Brugge, ne è un esempio lampante. Il calciomercato Milan, da tempo, ha individuato nel classe 2002 il profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo, in vista di una profonda rivoluzione nel reparto mediano. Tuttavia, la trattativa si è trasformata in un vero e proprio braccio di ferro, caratterizzato da un rialzo continuo del prezzo da parte del club belga e dall’inserimento prepotente di squadre inglesi.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il Club Brugge ha dimostrato una fermezza negoziale notevole, fissando inizialmente il prezzo di Jashari a 32,5 milioni di euro. Questa cifra, comunicata all’entourage del giocatore e prontamente trasmessa al Milan, aveva inizialmente convinto i dirigenti rossoneri a corrispondere tale somma per assicurarsi il talento svizzero. Il Diavolo, infatti, è alla ricerca di un centrocampista moderno, capace di abbinare tecnica e sostanza, e Jashari risponde perfettamente a queste caratteristiche, avendo già dimostrato il suo valore nel campionato belga e in competizioni europee.

Tuttavia, la situazione ha subito una svolta imprevista e significativa. Il Club Brugge, percependo l’elevato interesse e il potenziale del proprio gioiello, ha deciso di alzare ulteriormente la posta in gioco. Questa mossa è stata innescata, come rivelato dalle fonti, da una proposta concreta pervenuta dall’Inghilterra. Diversi club di Premier League hanno infatti messo gli occhi su Jashari, tra cui spiccano nomi come West Ham United (che ha avanzato un’offerta poi rifiutata dal giocatore), ma anche Newcastle, Brighton, Nottingham Forest, Brentford, Arsenal, Chelsea, Tottenham e Aston Villa hanno mostrato interesse o monitorato la situazione, alimentando l’asta internazionale.

Nonostante il pressing inglese e le continue richieste del Club Brugge, che ha spinto la valutazione fino a 40-50 milioni di euro e poi a 35 milioni di euro come base fissa, la volontà del giocatore rimane un fattore determinante. Ardon Jashari ha espresso chiaramente il suo desiderio di vestire la maglia rossonera, arrivando persino a rifiutare offerte allettanti da parte di altri club, inclusi il Borussia Dortmund e le già citate squadre inglesi. La sua determinazione a trasferirsi a Milano è un elemento cruciale su cui il Milan fa leva, sperando che possa sbloccare una trattativa che si preannuncia lunga e complessa.

Attualmente, il Milan ha presentato un’offerta che si aggira intorno ai 32 milioni di euro più bonus, cifra che, a seconda degli obiettivi raggiunti, potrebbe superare i 35 milioni e rappresentare un nuovo record per il calcio belga. I rossoneri, tuttavia, hanno dichiarato di non voler rilanciare ulteriormente, mantenendo una posizione ferma. Il Club Brugge, dal canto suo, continua a fare muro, cercando di trattenere il giocatore o di ottenere una cifra ancora più alta. Jashari, nel frattempo, è stato escluso dalle amichevoli pre-campionato del Brugge, segno tangibile della sua situazione di mercato e della sua forte intenzione di cambiare aria.

Questa intricata vicenda sottolinea ancora una volta come il calciomercato sia un ambiente dinamico e imprevedibile. Il Milan attende fiducioso una svolta, forte dell’accordo con il giocatore, mentre il Club Brugge cerca di massimizzare il profitto, consapevole del valore del suo talento e dell’attenzione internazionale che ha suscitato. La pazienza e la strategia saranno fondamentali per capire come si evolverà questa appassionante trattativa e se Ardon Jashari riuscirà finalmente a realizzare il suo sogno rossonero.

