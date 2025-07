Calciomercato Milan, strana sensazione nella dirigenza rossonera: c’è questo terribile sospetto

Calciomercato Milan, nella dirigenza rossonera aleggia una strana sensazione: prezzi al rialzo nelle trattative del Diavolo

Il calciomercato Milan, sotto la guida di Massimiliano Allegri, si trova in una posizione delicata sul mercato dei trasferimenti. Come sottolineato da Ramazzotti su Gazzetta.it, i prezzi per i giocatori che potrebbero interessare ai rossoneri stanno subendo un significativo ritocco al rialzo. La ragione è chiara e ben nota a tutti gli addetti ai lavori: la priorità assoluta per il tecnico livornese è l’acquisizione di due terzini titolari.

La carenza in questo ruolo chiave è stata evidenziata in modo lampante persino durante una semplice partitella in famiglia svoltasi ieri mattina. In quell’occasione, a ricoprire una delle posizioni di terzino è stato Alexis Saelemaekers, un giocatore che, sebbene versatile, non è un terzino di ruolo e la cui presenza in quella posizione in un’amichevole interna sottolinea l’urgenza. Questo dettaglio non è passato inosservato e si è rapidamente diffuso, trasformandosi in una sorta di svantaggio negoziale per il club di Via Aldo Rossi.

La trasparenza delle esigenze del Milan rappresenta, paradossalmente, un handicap. Ogni club e ogni agente ora sanno che il Milan ha un bisogno impellente e, di conseguenza, sono portati a gonfiare le richieste economiche per i propri giocatori. Questo fenomeno, purtroppo comune nel mondo del calcio, mette il Milan in una posizione di debolezza, costringendolo potenzialmente a pagare un sovrapprezzo per rinforzare un reparto fondamentale per il sistema di gioco di Allegri.

Il tecnico toscano, tornato sulla panchina rossonera, ha ben chiaro in mente il modulo e la strategia da adottare per riportare il Milan ai vertici. In questo contesto, i terzini ricoprono un ruolo cruciale, non solo in fase difensiva ma anche nella costruzione del gioco e nel supporto all’attacco. La loro capacità di spingere sulla fascia, di crossare con precisione e di garantire una solida copertura difensiva è indispensabile per il buon funzionamento della squadra. Senza due elementi di qualità in quel ruolo, il Milan rischia di partire con un handicap significativo.

La dirigenza rossonera è ora chiamata a una prova di grande abilità sul mercato. Sarà fondamentale riuscire a individuare i profili giusti, trattando con fermezza e cercando di minimizzare l’impatto di questo rialzo dei prezzi. L’obiettivo è chiaro: acquistare qualità senza svenarsi, evitando di cadere nelle trappole speculatrici che il mercato tende in situazioni come queste. La posta in gioco è alta, e le scelte di mercato dei prossimi giorni saranno determinanti per le ambizioni del Milan nella prossima stagione. La pressione è forte, ma la necessità di rinforzare la rosa è ancora più grande. Il Milan è avvisato: il mercato dei terzini si preannuncia rovente e costoso.