Calhanoglu o Brahim Diaz? Il ballottaggio di Pioli ha un favorito

Per la sfida di questa sera a San Siro contro la Roma, Stefano Pioli ha un solo ballottaggio da risolvere: Calhanoglu o Brahim Diaz?

Pochi dubbi di formazione per Stefano Pioli che in vista della sfida di questa sera contro la Roma ha un solo dubbio da risolvere: Calhanoglu e Brahim Diaz nel ruolo di trequartista? Il numero 10 turco ieri è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e, secondo Sky Sport, potrebbe anche partire titolare a San Siro contro i giallorossi.

La sensazione tuttavia è che il singolo allenamento possa non bastare a Pioli per rischiare Calhanoglu dal primo minuto questa sera, giovedì altra delicata sfida contro lo Sparta Praga in Europa League, e pertanto le quotazioni per Brahim Diaz titolare restano alte.