Milan Roma, Capello fa Mourinho: «Gli spazi saranno decisivi»

Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua su Milan-Roma, provando a fare le veci di José Mourinho. Le sue dichiarazioni:

«Gli spazi possono essere decisivi. Serve sfruttare Dybala e le palle inattive con i saltatori. Se giocheranno i fab four servirà anche che si sacrifichino in copertura. In trasferta i giallorossi vanno meglio siccome non devono fare la partita. Il Milan per lo scudetto si trova davanti un Napoli stellare, la Roma per la Champions ha davanti quattro squadre più attrezzate. L’Inter è molto forte e la Juve si sta ritrovando. Ora penso a godermi una bella sfida».