Milan Primavera, Nasti: «Allenarsi con giocatori come Ibra è un orgoglio»

Marco Nasti, attaccante del Milan Primavera, ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV. Le sue parole.

RIPRESA DEL CAMPIONATO – «Abbiamo lasciato molto bene con grandi vittorie, dopo un mese di stop vogliamo riprendere dove eravamo rimasti. Le vittorie ci hanno dato morale, continueremo su questa strada allenamento dopo allenamento.»

SUL SUO RIENTRO – «Aiutare la squadra è il mio lavoro come attaccante, io cerco di mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni.»

ALLENARSI IN PRIMA SQUADRA – «Allenarsi con giocatore come Ibra, Leao, Tomori è un grande orgoglio. Ti aiutano tecnicamente e fisicamente e ti danno tanto morale.»

TANTE PARTITE – «Sarà un grande stimolo anche per chi gioca meno perchè troverà più spazio. Inoltre ci aiuterà sull’intensità.»

DERBY – «In una città come Milano è sentito, noi scenderemo in campo per dimostrare che siamo i più forti.»